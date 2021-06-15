Enes Kavlu Türkiye Şampiyonu

Antalya’da dün sona eren 11 - 13 yaş Minikler Milli Takım seçmelerinde, Belediye İskilipspor’dan 48 kiloda Enes Kavlu tüm maçlarını kazanarak birinci oldu ve milli takıma gitmeye hak kazandı.

Oldukça zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Beşiktaş Kulübü Sporcusu CanerYiğit Purcu’yu ilk devredeki etkili oyunu tuşla yenerek ikinci kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Başkan Ali Sülük yaptığı açıklama da, “ Yiğidin harman olduğu ve ata sporumuz güreşin merkezi konumunda olan ilçemizde, yıldız yetiştirmeye devam ediyoruz. Güreş Takımımızla, hem Türkiye de hem de Avrupa da başarılar elde etmeye, ilçemizin adını duyurmaya ve en önemlisi bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyoruz. Bizlere bu haklı gururu yaşattıkları için, Belediye İskilip Spor Kulübü Sporcularıma gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye İskilipspor Kulübü Güreş Takımı ve Milli Takımı Antrenörü Âdem Uysal yaptığı açıklamada, ‘İzlediğimiz yeteneğin peşine düşerek keşfettiğimiz sporcularımızı Başkanımız Ali Sülük’ünn destekleriyle yetiştirerek bugünlere gelmesini sağladık. Bu Sporcularımızın başarılarında ilçemizin mayasında ve öz kültüründe var olan milli ruhu uyandırdık. Gençlerimiz ata sporu olan güreş ile ilçemizin adını tüm dünyada duyurmaya, güreş severlerin de sayesinde devam edecekler. Şampiyonluğun kutlu olsun Yiğidim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021, 18:53