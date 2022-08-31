Enes takıma katıldı

Çorum FK’da Enes Nlbantoğlu’ndan güzel haber. Tecrübeli futbolcu sakatlığı geçerek takımla birlikte çalışmalara başladı.

Bolu kampındaki Bucaspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Enes Nalbantoğlu’nun tedavi süreci tamamlandı. Önceki akşam yapılan antrenmanın ilk bölümünde Fizyoterapist Semih yönetiminde kontrol hareketleri yapan Enes’in sakatlığının tamamen geçtiği tesbit edildikten sonra takımla antrenmana katıldı.

Öte yandan çalışmaya kasığındaki sakatlık nedeni ile katılmayan Atakan Cangöz ile üst adelesinde ağrı hisseder Burak Çalık takımdan ayrı olarak düz koşu yaptılar. Atakan Cangöz’ün tedavisinin önümüzdeki haftaya kadar süreceği belirtildi. Burak Çalık’ın ise ciddi bir durum olmadığı ve tecrübeli futbolcunun pazar günü forma giyebileceği açıklandı.