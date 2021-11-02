Engel tanımadılar

HALİL ÖZTÜRK

Ankara Çorum FK’ya deplasman değil. Bu pazar günü oynanan Etimesgut Belediyespor maçında bir kez daha ispatlandı.

Kırmızı Siyahlı takımın Etimesgut Belediyespor ile oynadığı maçta tüm engellere rağmen stad içi ve dışındaki kırmızı siyahlı taraftarlar memleketlerinin takımına destek verdiler ve galibiyet sevincini onlarla birlikte yaşadılar.

İki tarafından tribün olmasına karşın Etimesgut Belediyespor sadece bir tribüne seyirci alırken diğerini boş bıraktı. Bu tribün içinde 250 bilet satışa çıkaran ev sahibi takım bir anlamda Çorum FK taraftarlarının maçta takımlarına destek olmasını engel olmaya çalıştı.

Hatta bunun için kale arkasındaki bölüme kapalı kasa kamyonetleri çekerek seyircilerin burdan maç izlemesine engel olmak istediler.

Çorum FK taraftarları tüm bu engellere rağmen kale arkasına konulan kamyonetlerin üzerine çıkararak maçın ilk yarısını burdan izledler. Devre arasında şikayet üzerine Emniyet güçleri taraftarları kamyonlardan indirdi ve ordan kaldırıldı. Bu kez kale arkasındaki brandaları indirerek maç izlemek isteyen taraftarların önüne bu kez saha içinde pankartlar asılarak o bölümler kapatıldı.

Maça izlemek için gelen Çorumlular sevdalarından vazgeçmediler ve açık buldukları bölümlerden takımlarına destek olmaya devam ettiler. Kale arkasındaki çapraz bölümde bulunun alana toplanan Çorum FK taraftarları maçın bitimine kadar sahada mücadele eden futbolculara destek verdiler. Maç sonunda ise galibiyet sevincini futbolcular sahada onlar sahanın dışında da olsa yaşayarak mutlu şekilde staddan ayrıldılar.