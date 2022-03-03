Erdi takımla çalışmalara başladı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da kaleci Erdi Yokuşlu yaklaşık iki buçuk ay süren sakatlığının ardından dün takımla birlikte çalışmalara başladı.

İlk yarının son maçı olan Afyonspor hazırlıkları sırasında antrenmanda sakatlanan ve 26 Aralık’tan buyana forma giyemeyen Erdi Yokuşlu tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından hafta başından itibaren takımla birlikte çalışmalara başladı.

Tecrübeli file bekcisinin bu hafta sonu takımındaki yerini alması bekleniyor.

Öte yandan diğer sakat kaleci Hasan Hüseyin de takımdan ayrı olarak özel programda çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta dizinden operasyon geçiren Emre Öztürk’de Çorum’a gelerek tedavisine başlandı. Diğer sakat futbolcuların ise cumartesi günü forma giyebilecekleri belirtildi.