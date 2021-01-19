Erdi Yokuşlu imzaya geliyor

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK kaleci arayışında Sarıyer’den Erdi Yokuşlu ile büyük oranda anlaşma sağlandığı öğrenildi.

1992 Konak doğumlu Erdi Yokuşlu Çanakkale Dardanelspor’da başladığı amatör futbolculukta aynı kulüpte 2010 yılında profesyonel oldu. İki yıl kırmızı beyazlı formayı giydikten sonra Beypiliç Boluspor’a ve ardından da Amedspor’a transfer olan Ferdi Yokuşlu geçtiğimiz sezon ortasında Sarıyer’e transfer oldu.

Erdi Yokuşlu 1. ligde 15, 2. ligde 78 ve 3. ligde ise 38 maça çıktı. Bu sezonun ilk yarısında Sarıyer kalesini bir kez Turgutluspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında koruyan Erdi Yokuşlu geçen sezon ilk yarıda Amedspor’un kalesini sadece dört maçta ikinci yarıda transfer olduğu pandemi nedeni ile ara verilenere kadar ise iki maçta olmak üzere altı maç korudu. Erdi Yokuşlu 2018-19 sezonunda ise Amedspor kalesini 26 maçta korudu.

Son yıllardaki performansı ile soru işareti olan Erdi Yokuşlu ile kesin anlaşma olması halinde resmi imzanın yarın atılması ve takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 19:53