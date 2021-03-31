Erdin ve Kozan Avrupa Şampiyonası kampında

HALİL ÖZTÜRK

Çorumlu milli güreşçiler Fatih Erdin ve Selim Kozan Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına çağrıldılar.

Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi’nde bugün başlayıp 16 Nisan’da sona erecek olan Büyükler Serbest Güreş A milli takım Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına 24 sporcu katılacak.

Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da güreş yaşamlarını sürdüren Çorumlu milli güreşçiler 65 kiloda Selim Kozan davet edildi. Bu sıklette Kozan ile birlikte Selahattin Kılıçsallayan ve Hamza Alaca çağrıldı. 86 kiloda ise Fatih Erdin ile birlikte bu sıklette devamlı rakipleri Osman Göçen ve Selim Yaşar diğer davet edilen sporcular oldular.

Büyükler Avrupa Şampiyonası hazırlık kampında Teknik Heyette ise ASKİspor’da görev yapan Çorumlu antrenör Abdullah Çakmar da görev yapacak. Bu kamp sonunda Avrupa Şampiyonası’nda milli mayoyu giyecek sporcular belirlenecek.