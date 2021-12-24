HALİL ÖZTÜRK

Afyonspor maçı öncesinde kaleci Erdi’nin şok sakatlığı.

Tecrübeli file bekcisi Erdi Yokuşlu dün yapılan çift kale sırasında geçirdiği sakatlık sonrası yürümekte zorluk çekerek tesise götürüldü.

Kırmızı Siyahlı takımın dün Şehir Stadyumunda yaptığı çift kale sırasında U 19 takımdan genç oyuncunun hamle yaptığı topa kayarak sahip olan kaleci Erdi Yokuşlu bir anda bağırarak topu bıraktı. Hemen saha içine giren sağlık ekibi ilk müdahelesini yaptığı Erdi güçlükle ayağa kaldırıldı. Yürümekte zorlanan Erdi saha kenarında sedye üzerine konularak soyunma odasına götürüldü.

Burda yapılan buz tedavisi ve tetkiklerin ardından ise hemen otobüs ile tesise götürüldü. Erdi’nin dizinden geçirdiği sakatlık nedeni ile oluşan ödein dağılması için bugün MR çekimi için randevu alındı. Erdi’nin soyunma odasına götürülürken goz yaşı dökmesi antrenmanda bulunan herkesi derinden üzdü.

Erdi’nin dizinde bağlarda kopma ihtimalinden korkuluyor. Tecrübeli file bekçisinin çapraz bağlarında sorun olması halinde sezonu kapatması yan bağlarda kopma olması halinde ise 1-2 ay içinde sahala dönebileceği belirtildi. Kesin teşhis bugün çekilecek MR sonucunda belli olacak.