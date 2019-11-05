Eren tedavide

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor’un bu sezon savunmanın değişmez ismi Eren’e nazar değdi. Başarılı futbolcu Afyonspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Dün Ankara’da tedaviye giden Eren’in hafta sonu oynaması zor görülüyor.

Transferin son günlerinde kırmızı siyahlı takıma katılan Eren Tokat Afyonspor maçında arka adalesinde ağrı hissetmesi üzerine son bölümde oyundan alındı. Maçın ardından yapılan ilk tetkiklerinin ardından Ankara’ya giden Eren’in burda MR’ı çekildi ve tedavisine başlandı.

Teknik Direktör Bahri Kaya tecrübeli futbolcunun durumu ile ilgili olarak net bir şey olmadığını ancak pazar günki Urfaspor maçında forma giymesinin zor olduğunu söyledi. Osman’ın da cezalı olması nedeni ile bu mevkide sezon başından bu yana ilk kez farklı isimler forma giyecek.