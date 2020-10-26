Ergene provası tamam

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Çarşamba günü Ergene Velimeşespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarının Çorum etabını dün yaptığı çift kale ile tamamladı. Kırmızı Siyahlı takım cumartesi günü tesis 1 nolu sahasında koordinasyon hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ve son bölümde ise taktik çalışma ile sona erdi.

Kırmızı Siyahlı takım dün ise Yeni Şehir Stadyumunda Ergene Velimeşespor maçının taktik provasını yaptı. Teknik Direktör Bahri Kaya yönetiminde çift kale öncesinde tesisde maç analizi yapan kırmızı siyahlı takım Niğde maçındaki artıları ve eksileri masaya yatırırken Ergene takımının oyun sistemi konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Kıvanç dışında tüm futbolcular katıldığı çalışma öncesinde futbolcularla saha ortasında kısa bir toplantı yapan Bahri Kaya Ergene Velimeşe maçının çok zorlu geçeceğini belirterek futbolculardan sakin kalmalarını istedi.

Daha sonra üç grup halinde dar alanda pas çalışması yapan kırmızı siyahlı takım daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı. Teknik Direktör Bahri Kaya çift kalede yeşil takımda Deniz, Tarık, Salih Zafer, Mete, Mehmet Sedef, Muhammet Çoban, Umut, Sinan, Cengiz ve Kerem Pala’ya görev verirken turuncu takımda ise Hasan Hüseyin, Ertuğrul, Eren, Talha, Nafican, Kerem Çağatay, Onur, Mikail, Yılmazcan, Mertcan ve antrenör Nejat hoca forma giydi.