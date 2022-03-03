Ergün Hoca yüklendi

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Teknik Direktör Ergün Penbe uzun süre sonra kadroyu kalabalık görünce tempolu bir antrenman yaptırdı.

Tesis sahasında yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından saha içine kurulan istasyonlarda çabukluk ve koordinasyon hareketleri yaptıran Ergün hoca daha sonra takımı üçe bölerek top kapma ve gol vuruşu yapma çalıştırdı.

Son haftalardaki antrenman temposundan çok yüksek geçen bu çalışmada futbolcuların da neşeli oldukları gözlendi.

Çalışmanın son bölümünde ise yarı sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Heyet Etimesgut maçının taktik provasını denedi. Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Etimesgut hazırlığını sürdürecek.