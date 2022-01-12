Ergün Penbe imzayı attı

Çorum FK'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Galatasaray'ın eski yıldız futbolcularından Ergün Penbe Çorum FK ile anlaştı.
Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına devam eden Çorum FK, Ergün Penbe ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde Başkan Vekili Serkan Güney ve Sportif Direktör Yakup Ateş de hazır bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre; "Takımımız Teknik Direktörlük görevine tecrübeli isim Sayın Ergün Penbe getirilmiştir. Teknik Direktörümüz Ergün Penbe’ye görevinde başarılar dileriz." denildi
Teknik Direktörlük görevine Hacettepe'de başlayan Ergün Penbe en son 2019-2021 yılları arasında Tarsus İdmanyurdu'nu çalıştırmıştı. Eylül ayında sözleşmesi sona eren Penbe, 4 aydır takım çalıştırmadı.Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022, 13:48
Hayırlı olsun takımımıza.Mevcut kadro daha eksilmeden takviyelerle ilk hedef play off olmalı.Camia yonetimiyle takimıyla taraftarıyla tüm sehir olarak kenetlenmemiz lazım.Destek olalım köstek olmayalım lütfen.Üstün başarılar.Hedef En kötü play off İnşaAllah