HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da sezon sonuna kadar takımı götürecek teknik ekibin Ersin Küçükoğlu yönetiminde olması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Mehmet Aurelio ile birlikte Çorum FK’da antrenör olarak göreve başlayan ardından Aurelio ile yolların ayrılmasının ardından ise Teknik Direktör olarak göreve devam eden Ersin Küçükoğlu ile 20 Mart tarihinde yollar ayrılmıştı.

Çorum FK’da yaşanan kötü süreç ve başarısız saha sonuçları ile yönetimsel hatalar sonucunda gelinen bu noktada takımın yapısnı ve kadrodaki futbolcuların büyük bölümünü bilen bir isim olarak Ersin Küçükoğlu ile sezon sonuna kadar görev yapılmasının en uygun seçim olduğu ağırlık bastığı öğrenildi.

Kırmızı Siyahlı kulüp yönetiminin dün Ankara’da yaptığı görüşmeler sonunda Ersin Küçükoğlu ile bugün anlaşma imzalanarak takımın başında göreve başlaması bekleniyor. Küçükoğlu’nun yardımcılığına ise yine aynı dönemde kırmızı siyahlı takımda antrenör olarak görev yapan ve bu arada UEFA B belgesini alan Serkan Güney’in yapması bekleniyor. Kaleci antrenörü olarakta Çorum FK alt yapısında görev yapan Sebahattin Çoban’ın A takımla birlikte çalışması amaçlanıyor.

Dün akşam saatlerinde bilinen durumlar bundan ibaretti. Dün gece olası değişikliklerin ardından Çorum FK’nın bugün Tarsus İdman Yurdu hazırlıklarına başlayana kadar sürpriz gelişmeler olabileceği belirtildi.