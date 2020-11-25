Erzincanspor zor dönemeçte

HARUN AKKAYA

Pazar günü Çorum FK’nın konuğu olacak Anagold24 Erzincanspor da zor dönemeçte. Kırmızı Siyahlılar bir yandan covid-19 vakaları ile mücadele ederken diğer yandan ise dört günde iki zorlu deplasman maçına çıkacak.

Geçtiğimiz hafta sonunda sahasında lider Manisa FK ile oynadığı maç öncesinde Erzincanspor’da toplam beş futbolcunun testi pozitif çıktığı için forma giyemedi. Bu maçı 3-2 kaybeden kırmızı siyahlılar Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında yarın saat 16’da Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Erzincanspor’un bu maçın ardından şehre dönmeyip İstanbul’dan Çorum’a geçerek pazar günü oynayacağı maçın son hazırlıklarını burda yapması bekleniyor.

Öte yandan kırmızı siyahlı takımda covid-19 vakalarının endişesi büyük. Geçtiğimiz hafta pozitif olan beş ismin ardından yeni isimlerin eklenmesi endişesi büyük. Erzincanspor’da yarın oynanacak Kasımpaşa maçı için dün yapılan test sonuçları kırmızı siyahlı camiada en büyük merak konusu.