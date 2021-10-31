Etimesgut:0-Çorum FK:2 ⚽

Çorum FK ligin 10. haftasında Ankara'da Etimesgut Belediyespor ile karşılaşıyor.

Ligde üst üste iki galibiyet alarak moral bulan Çorum FK bu maçı da kazanarak zirve hesapları yapmak istiyor.

Çorum FK'da sezonu kapatan Kıvanç Kaya dışında Seçkin Getbay bu maçta forma giyemeyiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR...

⚽DAKİKA 58: Çorum FK aradığı golü 58.dakikada buldu. Burak Çalık'ın ceza sahası içinde ortasında İsmail Güner topu kendi ağlarına gönderdi.

⚽DAKİKA 79: Çorum FK Halil İbrahim'in penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 0-2

Çorum FK Ankara deplasmanından 3 puan ile dönüyor. Etimesgut Belediyespor'u 2-0 yenen Çorum FK, puanını 21'e yükseltti. Çorum FK bu sonuçla 3.sıraya yerleşti. Çorum FK, haftaya Bodrumspor ile zirve maçına çıkacak.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2021, 16:59