Evimizde yine boynumuz bükük

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK sekizinci hafta maçında evinde konuk ettiği Ankara Demirspor’a ilk yarıda yediği gollerle 3-2 mağlup olarak üst üste ikinci maçından da puansız ayrıldı.

Kırmızı Siyahlı takım ilk yarıda yapılan inanılmaz bireysel hatalar sonucunda yediği gollerle 3-1 mağlup duruma düştü. İkinci yarıdaki mücadelesi ile beraberliğe çok yaklaşan kırmızı siyahlı takım son vuruşlarda başarılı olamayınca sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Teknik Direktör Bahri Kaya ile ayrılık kararının ardından yeni teknik direktör İsmet Taşdemir ve ekibi maçı tribünden izlerken saha içinde kulüp Fitness Atletik Performans Antrenörü olarak görev yapan Demir Demirörs görev yaptı. Kırmızı Siyahlı takım geçen maçta Ergene Velimeşe karşısında sahaya çıkan onbirle Ankara Demirspor karşısına çıktı.

Maçın ilk dakikalarında savunmanın hatası ve hemen ardından kaleci hatası ile konuk takım bulduğu gollerle 2-0 mağlup duruma düştü. Sinan’ın penaltı golü ile umutlanan kırmızı siyahlı takım hemen ardından penaltıdan yediği golle devreyi 3-1 geride tamamladı. İkinci yarıya üç değişiklik ile başlayan kırmızı siyahlı takım 58. dakikada Cengiz’in golü ile farkı ikiye indirdi ve maça ortak oldu.

Sonraki bölümde rakibi önünde baskılı bir futbol oynamasına karşın hücumda beklenen üretkenliği gösteremeyince sahadan çok istediği puan ve puanları almayı başaramadı. Kırmızı Siyahlı takım ligde üst üste ikinci maçından da puansız ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

7. dakikada konuk takım öne geçti. Bu dakikada sağ kanattan savunma arkasına atılan topa ofsayt pozisyonundaki futbolcu hareketlendi ancak sonra durdu ve bu arada geriden gelen Süleyman hareketlendi savunma seyredinca bu futbolcu topla buluştu ceza sahasına girdi çaprazdan yerden uzak köşeye sert bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

15. dakikada Ankara Demirspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan korner atışında altı pasa yakan noktada Rahmi Can yükseldi kafayı vurdu kaleci Hasan Hüseyin çizgi üzerinde topu ellerinden kaçırdı bacak arasından geçen top çizgiyi geçti sonraki müdahelesi gole engellemeye yetmedi ve konuk takım skoru 0-2 yapan golü attı.

32. dakikada Çorum FK’yı umutlandıran gol goldi. Sağ kanattan Mikail ile gelişen Çorum FK atağında orta yaptı savunma topu elle kesince maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atışı Sinan kullandı kalecinin sağından topu Ankara Demirspor ağlarına göndererek skoru 1-2 yapan golü attı.

Kırmızı Siyahlı takımın bu gol sevinci sadece dört dakika sürdü. 37. dakikada sağ kanattan gelişen Ankara Demirspor atağında Okan topla hareketlendi son çizgiye indi Nafican kornere atmak isterken yaptığı hamleye maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ahmet Sivri üçüncü kez Çorum FK ağlarına gönderince ilk yarının skoru belli oldu: 1-3

47. dakikada Ankara Demirspor bir kez daha gole çok yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada Taner altı pasta bom boş durumda ayak koydu top üstten auta gitti.

52. dakikada Çorum FK ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Cengiz son çizgide iyi yükseldi kafayı vurdu kaleci Fatih son anda çizgi üzerinden çeldi dönen topa bu kez Sinan yakın mesafeden vurdu kaleci Fatih’i çarpan top direk dibinden inanılmaz bir yükseliş gösterdi ve üstten auta gitti.

59. dakikada kırmızı siyahlı takımı umutlandıran gol geldi. Bu dakikada Umut’un pasında sol kanattan Mikail topla hareketlendi ceza sahasına yan çizgiden girdiği anda yerden ortaya sert çıkardı altı pasın içinde Cengiz ayak koydu ve topu Ankara Demirspor ağlarına gönderdi: 2-3.

68. dakikada sağ kanattan gelişen konuk takım atağında ceza sahasına yapılan ortada Hüseyin altı pasta bom boş durumda yükseldi kafayı vurdu kaleci Deniz tam direk dibinden topu son arda kornene çelerek gole izin vermedi.

Maçın kalan bölümünde Çorum FK’nın çabası beraberlik golünü getirmeye yetmedi ve kırmızı siyahlı takım bu sezon sahasındaki ikinci mağlubiyetini aldı.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020, 22:02