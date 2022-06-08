Fatih Erdin’den bronz madalya

HARUN AKKAYA

Fatih Erdin Kazakistan’dan bronz madalya ile döndü.

2-5 Haziran tarihleri arasında Kazakistan’ın Almaty kentinde yapılan Bolat Turlykhanov Cup Ranking serisinde 70 kiloda milli mayoyu giyen Fatih Erdin ilk turda İran’lı Olimpiyat Şampiyonu rakibine yenildi.

Madalya maçında ise ev sahibi Kazakistan’ın Asya şampiyonu olan rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İstanbul Büyük Şehir Belediyespor adına güreşen Fatih Erdin 22-25 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Akdeniz Oyunlarında milli mayoyu giyecek.

Erdin’in asıl hedefi ise Dünya Şampiyonasında milli mayoyu giyerek kürsüye çıkmak.

Kazakistan’da 125 kiloda milli mayoyu giyen Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Salim Ercan ise eleme maçlarını kaybederek turnuvaya veda etti.