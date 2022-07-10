Fatih Maden, TFF Tahkim Kurulu Üyesi oldu

Çorum’un tanınan ve sevilen isimlerinden avukat Fatih Maden, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Üyeliğine seçildi. Maden, tahkim kurulunda alacakları kararlarla Türk futboluna yön verecek isimler arasında yerini aldı.

Halen Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekilliği görevini yürüten ve önceki dönemde de TFF’nin yönetim kurulunda bulunan Fatih Maden, geçtiğimiz günlerde Mehmet Büyükekşi başkanlığında oluşturulan TFF yönetiminde yer almayı başardı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) en üst hukuk kurulu olan ve futbolun uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulduğu en üst merci olan tahkim kurulu, bağımsız ve tarafsız olarak aldığı kararlarla futbola yön veren en önemli kurullardan biri olarak biliniyor. TFF’nin yetkili organlarının ve kurullarının kararlarına karşı yapılan başvurular hakkında nihai karar verme yetkisine sahip olan tahkim kuruluna Fatih Maden’in seçilmesi memnuniyetle karşılandı.

Eski Yargıtay başkanlarından İsmail Rüştü Cirit tahkim kurulu başkanlığına seçilirken Fatih Maden’le birlikte tahkim kurulunda görev yapacak diğer isimler Eyüp Yeşil, Mustafa Artuç, Alaaddin Varol, Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu ve Prof. Dr. Murat Atalı olarak belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2022, 18:10