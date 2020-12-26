Fatih Özcan'a çirkin saldırı!

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, Zonguldak Kömürspor maçı sonrası aracının önü kesilerek hakaretlere maruz kaldığını açıkladı.

Fatih Özcan'a çirkin saldırı!

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, Zonguldak Kömürspor maçı sonrası aracının önü kesilerek hakaretlere maruz kaldığını açıkladı.

Özcan, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin şunları söyledi: “Mağlup olmuş bir kulüp başkanının aracının önünü kesip, yanında eşi varken maganda gibi küfür etmek ancak size yakışırdı. İnsanlıktan nasibini almamış zavallılar. Çorum’da oynanacak maça gelirseniz sizi en iyi şekilde ağırlayacağımdan emin olabilirsiniz.”

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YORUMLAR
Adem çolak
Adem çolak - 2 saat Önce

Sonuç yine mağlup olmuşuz Başkan bu TAKIMIN HALİ NE OLACAK HOCASIYLA,BAŞKANIYLA,TAKIMIYLA BAŞARISIZSINIZ BIRAKIN GİGİN ARTIK YA ...

Taraftar
Taraftar - 2 saat Önce

MAĞLUP OLDUN ZONGULDAK GİBİ İSTİKRARSIZ BİR TAKIMA YAZIKTIR YAZIK GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYİN YOK ŞÖYLE OLDU YOK BÖYLE OLDU DİYE ÇOCUKLARIM BİLE GÜLDÜ TTAKIM NEDEN KÖTÜ GİDİYOR FATİH BEY ONDAN HABER VER SEN ...

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