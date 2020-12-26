Fatih Özcan'a çirkin saldırı!

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, Zonguldak Kömürspor maçı sonrası aracının önü kesilerek hakaretlere maruz kaldığını açıkladı.

Özcan, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin şunları söyledi: “Mağlup olmuş bir kulüp başkanının aracının önünü kesip, yanında eşi varken maganda gibi küfür etmek ancak size yakışırdı. İnsanlıktan nasibini almamış zavallılar. Çorum’da oynanacak maça gelirseniz sizi en iyi şekilde ağırlayacağımdan emin olabilirsiniz.”