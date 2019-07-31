‘Fatih Özcan aday olursa adaylıktan çekilirim’

FATİH BATTAR

MHP Milliyetçi Hareket Partisi eski İl Başkan Yardımcısı ve Sungurluspor eski yöneticisi Orhan Özyol bugün düzenlediği basın toplantısı ile iki gün sonra gerçekleştirilecek Yeni Çorumspor Olağan Genel Kurulu’nda aday olduğunu açıkladı.

İki gün sonra gerçekleştirilecek kongrede Fatih Özcan’ın aday olması halinde adaylıktan çekileceğini belirten Özyol; “Salı günü Ankara'da Fatih Özcan Başkanımızla görüşmemizde kendisi aday olmayacağını belirtti. Bu görüşmeye istinaden bizde kongrede aday olduğumuzu ilettik. Kendisi adaylığımızı büyük bir mutlulukla karşıladı. Fatih Özcan başkanımız eğer kongrede aday olacaksa biz aday değiliz. Adaylığımız Çorum'a ve Çorumspor'a hayırlı olmasını temenni ediyoruz." Dedi

Ayrıntılar birazdan.....