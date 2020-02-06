Fatih Özcan'dan Hamit Işık açıklaması

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, Hamit Işık’ın istifa ederken takımın yarın oynayacağı çok kritik maç öncesinde yaptığı açıklamalara üzüldüğünü belirterek ‘Açıklamasının Fatih kardeşim ibaresindeki kardeş kısmını duyulan saygı gereği sessiz kalınsaydı çok daha doğru olurdu’ dedi.

Başkan Özcan dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi ‘Benim bilgim dışında istifa eden etmeden önce helallik alma gereği bile duymayan istifasını sosyal medya aracılığı ile öğrenmiş olduğum yol arkadaşım Hamit Işık’ın istifasını kabul ettim. Kulübümüze verdiği emekler için sonsuz teşekkür eder bundan sonraki yaşamında başarılar dilerim.

Ancak istifa ederken yapmış olduğu açıklama kulübümüzün içinde bulunduğu şu zor günlerde yangına körükle gitmekten başka bir şey değildir. Kulüpten ayrılışı sessiz sedasız olması gerikirken yarın hayati bir maça çıkacak olan takım içinde kaos oluşturacak zehir zemberek bir açıklama ile istifa etmesini kendisine yakıştıramadığımı belirtmek isterim.

Herkes eteğinde ki taşı dökmüş ve ağzında ki baklayı çıkarmış oldu. Sırf Genel Koordinatör Oğuzhan Yalçın’ı zor durumda bırakacak şekilde yaptığı açıklamasının sonunda ‘Fatih kardeşim ibaresinin kardeş kısmına duyulan saygı gereği sessiz kalınsaydı da geçmiş günlerin hatırına bizede bir iki kelam etmek düşmeseydi. Şu an susuyorum ve takımın geleceği adına bir tek kelime açıklama yapmayacağımın blinmesini istiyorum. Elbet benimde bir iki kelamım olacaktır büyük Çorumspor ailesi. Ancak şimdi ne yeri nede zamanı. Bugün herkes yıktı ve koca bir enkaz meydana getirdi. Bakalım bu enkazın altında kimler kalacak. Herkes herşeyi bilecek ve ona göre karar verecek. Şimdilik susuyor ve şu zor günlerin ardından açacak güneşle birlikte tüm kamuoyuna açıklama yapacağımı bir kez daha yinelemek istiyorum’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2020, 16:34