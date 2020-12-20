Fatsa-Hopaspor maçını Ahmet Ecevit yönetecek

HARUN AKKAYA

Çorum Klasman Hakemlerinden Ahmet Ecevit’e 3. lig 1. grup maçında görev. Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 24 Aralık perşembe günü saat 13’de Fatsa İlçe sahasında oynanacak Fatsa Belediyespor ile Artvin Hopaspor arasındaki maçta Ecevit’in yardımcılıklarını ise Ankara’dan Yavuz Bahadır Ordu ve Kayseri’den Suha Adıyaman yapacaklar. Maçın dördüncü hakemi ise Ankara’dan Bekir Taşöz. Maçta gözlemci olarak ise Ali Çolak görev yapacak.

Grupta Fatsa Belediyespor 13 maçta topladığı 21 puanla beşinci sırada bulunuyor. Konuk Hopaspor ise 13 maçta 16 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.