Fenerbahçe Çorum’da kampta

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Fenerbahçe kulübü yıldız yüzme takımı Çorum’da sekiz günlük kampa girdi.

Kadrosunda iki Türkiye rekortmeni sporcu da bulunan Fenerbahce yıldız yüzme takımı antrenör Örcün Toygun İşcan yönetiminde dün Çorum’a gelerek Anitta Otel’de kampa girdi.

Dün başlayan ve 2 Şubat’a kadar sürecek olan kampta Alara Özcan, Buse Bayraktar, Mina Deniz Aydınus, Ada Beril İşcan, Defne Aslankara, Deniz Güvenç, Ela Su Erensoy, Diana Erimgüner, Anıt Sarp Caymaz, Mehmet Ege Koçak, Mert Altınay, Mete Karadayı, Alaattin Çağıl Yoldaş, Kaan Özçelik, Alp Açıker ve Erhan Erdoğdu isimli sporcular yer alıyor.

Bir hafta süre ile Olimpik Yüzme Havuzu’nda kış dönemi çalışmalarını yapacak Fenerbahçe yüzme milli takımı sabah akşam çift antrenmanla yeni yıl organizelerine hazırlanacak.