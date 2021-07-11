Ferhat Yiğit Kırkpınar’da yine şampiyon

HALİL ÖZTÜRK

660. Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde Çorum adına madalya kazanan tek isim Belediye İskilipspor’dan Ferhat Yiğit oldu.

Ferhat Yiğit Tozkoparan kategorisinde 230 rakibini geride bırakarak şampiyonluğu kazandı.

Edirne Sarayiçinde dün yapılan finaller ile sona eren 660. Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde önceki yıl Teşvik-1 kategorisinde şampiyonluğu kazanan Ferhat Yiğit geçtiğimiz yıl güreşler yapılmadığı için boş geçti. Bu yıl tozkoparan kategorisinde Sarayiçi’ne çıkan Ferhat Yiğit 230 rakibi arasında yedi turlu zorlu bir müsabaka sonunda finale yükselen Yiğit şampiyonluk için Muğla’dan Osman Nuri Çavdar ile karşılaştı.

Normal süresi puansız biten maçın puanlama bölümüne geçildi. Bu bölümde rakibi önünde çok hızlı bir başlangıç yapan ve baskı kuran Ferhat Yiğit rakibini açık düşürerek şampiyonluğu kazandı. Ferhat Yiğit önceki yıl bir alt boyda kazandığı şampiyonluğun ardından bu yılda bir üst boyda şampiyon olarak minderin ardından çayırda da başarılı olacağını gösterdi.

Ferhat Yiğit bu yıl minderde Türkiye milli takım seçmelerinde de başarılı olarak milli takıma girmeye hak kazanmıştı.