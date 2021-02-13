FİLE’de Çorum derbisi

YÜKSEL BASAR

Kadınlar Voleybol 2. Liginde mücadele eden iki Çorum takımı yarın karşı karşıya gelecekler.

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan iki temsilcimiz Çorum Voleybol ve Osmancık Belediyespor yarın saat 14’de Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacaklar.

Grupta Ordu Çamlıkspor ve İskofyaspor takımları play-off oynamayı garantilediler. Erbaa Gençlikspor’un ligden çekilmesi ile düşen takımda olmayacağı için sezona iddialı başlayan temsilcilerimiz ilk yarıda yarıştan kopunca ikinci yarıya genç kadrolarla devam etme kararı aldılar.

Puan sıralamasında Çorum Voleybol 11 puanla beşinci sırada yer alırken Osmancık Belediyespor ise 8 puanla sekizinci sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında Osmancık’ta oynanan maçta Çorum Voleybol 2-0 öne geçmesine karşın Osmancık Belediyespor maçı final setine taşımış ve bu seti alan Çorum Voleybol 3-2 kazanmıştı.

İki temsilcimizin Çorum derbisi oynaması ve puan sıralamasında üst sıralarda yer bulmak adına önem taşıyan maçı ilimiz klasman hakemi Hasan Öztürk yönetecek yardımcılığını ise Caner Yıldırım yapacak. Maçta gözlemci olarak ise Mahmut Uysal görev yapacak.