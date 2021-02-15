FİLE’de Çorum derbisi Çorum Voleybol’un

YÜKSEL BASAR

Kadınlar Voleybol 2. liginde mücadele eden iki temsilcimiz Çorum Voleybol ile Osmancık Belediyespor arasındaki Çorum derbisini 3-1 kazanan Çorum Voleybol rekabette üstünlüğünü devam ettirdi.

Grupta iddiası kalmayan iki temsilcimiz Çorum Voleybol ile Osmancık Belediyespor dün Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldiler. Maça Çorum Voleybol çok iyi başladı özellikle hücumdaki etkili oyunu ile bulduğu sayılarla üstünlüğü ele geçirdi. Bu üstün oyununu set sonuna kadar sürdüren Çorum Voleybol 25-14 kazanarak maçta 1-0 üstünlüğü yakaladı.

İkinci settede üstün oyununu sürdüren Çorum Voleybol karşısında, Osmancık Belediyespor rakibinin etkili oyunu karşısında savunmada istediği oyunu sahaya yansıtamayınca bu setide ev sahibi takım 25-16 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette ise Osmancık Belediyespor kolay teslim olmayacağını ortaya koydu ve özellikle savunmada rakibine kolay sayı imkanı vermedi. Çekişmeli geçen bu sette Osmancık Belediyespor rakibini hataya zorladı ve seti 25-20 alarak skoru 2-1 yaptı umutlandı.

Dördüncü sette ise Çorum Voleybol rakibinin maça ortak olmasına izin vermemek, Osmancık Belediyespor ise final setine götürmek için büyük bir mücadele verdi. Hücumda üstünlüğü yeniden ele geçiren Çorum Voleybol final bölümündeki doğruları ile seti 25-19 maçıda 3-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Bu galibiyet ile Çorum Voleybol 14 puana yükselirken Osmancık Belediyespor 8 puanda kaldı.