FİLE’de Çorum derbisi

HARUN AKKAYA

Kadınlar 2. Ligi 7. grupta mücadele eden iki temsilcimiz Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol bugün Çorum derbisinde karşı karşıya gelecekler.

Ligin altıncı hafta maçında Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol takımları bugün saat 15’de Osmancık Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecekler. Ligde üç maç oynayan ve üçünüde kaybeden Osmancık Belediyespor evinde oynayacağı maçta Çorum Voleybol karşısında ilk puanlarını almak istiyor.

Ligde dört maç sonunda bir galibiyet ile 4 puana sahip Çorum Voleybol ise kötü gidişe Çorum derbisini kazanarak son vermek için Osmancık Belediyespor deplasmanında kazanmak için mücadele edecek. Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol takımları arasındaki maçı Tokat bölgesi hakemi Safa Tarun yönetecek yardımcılığını ise ilimizden Can Acar yapacak. Maçta gözlemci olarak ise Samsun’dan Volkan Öztüre yapacak.

Grupta yarın oynanacak diğer maçlarda ise lider Ordu Çamlıkspor evinde Kastamonu Doğa Gençlikspor ile karşılaşırken Trabzon İskofyaspor ise zirve mücadelesi yolunda kritik Ünyegücü FK ile evinde karşılaşacak.