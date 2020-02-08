FİLE’de Çorum derbisi Osmancık’ta

HARUN AKKAYA

Bayanlar Voleybol 2. liginde mücadele eden iki Çorum takımı Osmancık Belediyespor ve Çorum Voleybol takımları yarın Osmancık Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Saat 14’de başlayacak maçta ev sahibi Osmancık Belediyespor prestij konuk Çorum Voleybol ise play-off mücadelesi vermek için kazanmak zorunda.

Ligde son iki hafta maçları öncesinde Çorum Voleybol 17 puanla ikinci sırada yer alırken Osmancık Belediyespor ise 12 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Sezona play-off hedefi ile başlayan ancak ikinci yarıda hedeften kopunca alt yapısından genç isimlerle lige devam eden Osmancık Belediyespor geçtiğimiz hafta sonu Fındıklı deplasmanında üç puanla dönerek moral buldu. Evinde oynayacağı maçta Çorum Voleybol’ü yenerek hem sıralamada yukarılara çıkmak hemde rakibinden rövanşı almak istiyor.

Çorum Voleybol ise ligde son iki hafta maçları öncesinde 17 puanla ikinci sırada ve play-off hedefine çok yakın. Bu sezon yeniden yapılanma ile oluşturduğu güçlü kadro ile sezona başlayan Çorum Voleybol ligde kalan iki maçıda kazanarak 1. lige yükselmek için play-off mücadelesi vermek istiyor.

Yarın Osmancık Belediyespor ve ardından da son hafta Çaykur Rizespor deplasmanında kazanarak ligi ikinci bitirmeyi amaçlayan Çorum Voleybol galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. File’deki Çorum derbisini ilimiz Klasman Hakemi Hasan Olgun yönetecek yardımcılığını ise Turgut Yıldırım yapacak. Gözlemci olarak ise Salim Erkoç görevli.