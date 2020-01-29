FİLE’de milli gurur

HARUN AKKAYA

Çorum Voleybolunun milli gururu. U 16 milli takımının gelişim kampına Çorum’dan bir antrenör ve bir sporcu katıldı.

Kampa Çorum Fabrika Voleybol ve Ted Koleji Antrenörü Mehmet Çerman ile aynı kulüp öğrencisi Ceren Hasdemir katıldı.

Voleybol Federasyonu tarafından 2020 Balkan ve 2021 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek U 16 milli takımı havuzu oluşturmak için yurt genelinde bir tarama yapıldı. Bu taramanın Çorum etabında yapılan ölçümler sonucunda Ted Koleji öğrencisi ve aynı zamanda kulüp sporcusu Ceren Hasdemir milli takım havuzuna çağrılan isim olmuştu.

Federasyon tarafından ayrıca Fabrika voleybol ve Ted Koleji Antrenörü Mehmet Çerman milli takım gelişim kampına davet edildi. Pazartesi günü Ankara’da Voleybol Federasyonu Başkent yerleşkesinde başlayan ve yarın sona erecek olan Milli Takım Gelişim kampına katıldı.

Hasdemir ve Çerman dört gün sürecek kamp boyunca milli takımda görev almak için mücadele edecekler.