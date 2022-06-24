FİLE’de Veteranlar’ın en büyüğü Erdemli Tarım

HARUN AKKAYA

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Metin Küçükakman adına düzenlenen Vetaranlar voleybol turnuvasında şampiyonluğu Erdemli Tarım Makina takımı kazandı.

Dokuz takımın iki grupta mücadele ettiği turnuvada gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde karşılaştı. Yarı final maçlarını kazanan ve aynı grupta mücadele eden Erdemli Tarım Makina ile Çorum İtfaiye takımları finalde bu kez şampiyonluk için karşılaştılar.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maç beklendiği gibi oldukça çekişmeli geçti.

İlk seti 25-23 kazanan Erdemli Tarım Makina kadrosundaki özellikle hücumdaki isimlerin etkili oyunu ile ikinci setide 25-20 kazandı. Maçın üçüncü setinde ise büyük bir mücadele oldu. Çorum İtfaiye maça ortak olmak için Erdemli Tarım ise rakibine izin vermemek için verdikleri mücadele sonunda iki kez uzatmaya giden setin son bölümünde daha az hata yapan Erdemli Tarım Makina seti 28-26 maçıda 3-0 kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları verildi.