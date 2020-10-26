Filenin Sultanları galibiyetle başladı

HARUN AKKAYA

Bayanlar Voleybol 2. Ligindeki temsilcimiz Çorum Voleybol sezonun ilk maçında evinde Kastamonu Doğa Gençlikspor’u 3-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda dün saat 14’de başlayan maç Federasyon’un pandemi kuralları çerçevesinde belli sayıda taraftar alınarak başladı. Geçen sezonki kadrosundan sadece iki isim ile yeniden anlaşan il dışından iki yeni ismi kadrosuna katan ve alt yapısı ile Çorumlu voleybolculardan kurulu kadro ile ligde mücadele edecek olan Çorum Voleybol ilk sette karşılıklı hatalarla geçti.

İki takımında bireysel hatayı çok yaptığı bu sette final bölümünde daha etkili olan Çorum Voleybol 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci settede karşılıklı sayılarla geçerken temsilcimiz bu setinde final bölümünde daha az hata yaptı ve bu setide 25-20 kazanarak 2-0 üstünlüğü yakaladı. Üçüncü sette ise daha iyi organize olan Çorum Voleybol rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve seti 25-18 maçıda 3-0 kazanarak sezona üç puanla başladı.