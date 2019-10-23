Filenin Sultanları Şellale’nin misafiri oldu

YÜKSEL BASAR

Bayanlar Voleybol 2. liginde mücadele edecek Çorum Voleybol takımı Şellale’nin konuğu oldu. Çorum Voleybol takımını antrenman sonrasında misafir eden Şellale’nin bu davetine Kulüp Başkanı Tuncay Yılmaz ve Teknik Direktör Ali Haydar Teke ile antrenör ve sporcular katıldılar.



Çorum Voleybol Kulübü Başkanı Tuncay Yılmaz takımlarını misafir eden Şellale sahibi Mustafa Mertek’e bu jestinden dolayı teşekkür etti. Mustafa Mertek ise Çorum Voleybol takımını yeni sezonda başarılar diledi ve Çorum’u temsil eden tüm takımların kendileri için özel olduğunu belirterek ellerinden geldiğince destek vermeye çalıştıklarını söyledi.