Final maçı hakemi Volkan Bayarslan

Yeni Çorumspor’un cuma günü Serik Belediyespor ile oynayacağı final maçını Üst Klasman Hakemi Volkan Bayarslan yönetecek. İstanbul bölgesi tecrübeli hakemi Volkan Boyarslan hakemliğinin ilk yıllarında Çorumspor’un üç maçında görev yapmış.

Tecrübeli hakem ilk kez 16 Mart 2003’de Çorumspor’un 3. ligde Kırşehirspor ile evinde oynadığı ve 3-2 mağlup olduğu maçta yardımcı hakem olarak görev yaptı. 30 Kasım 2008’de 2. ligde Tokatspor ile evinde oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta Çorumspor maçında düdük çalan Volkan Bayarslan kırmızı siyahlı takımın maçında son düdüğü ise 31 Ocak 2010’da Körfez İskenderunspor deplasmanında 3-0 kaybettiği karşılaşmada çaldı.

Maçın yardımcı hakemleride A Klasman Yardımcı hakemleri İstanbul’dan Kemal Mavi ve İzmir’den Hüseyin Aylak. Maçın dördüncü hakemi ise Gaziantep B Klasmanı Mustafa Murat Oğuz. Maçın gözlemciside Gaziantep’ten Ziya Çetin.