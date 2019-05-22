Final maçı hazırlıklarının Çorum etabı tamamlandı

Yeni Çorumspor cuma günü Serik Belediyespor ile oynayacağı final maçının hazırlıklarının Çorum etabını tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım dün akşam saat 20’de Tesis 1 nolu sahada yaptığı antrenmana tüm futbolcular katıldılar. Teknik Direktör Bahri Kaya yönetimindeki antrenman çabuk kuvvet hareketleri koordinasyon çalışması ile başladı ardından savunma ve hücum oyuncularına yönelik taktisksel çalışma ile devam etti.

Serik Belediyespor’un oyun taktiği üzerindeki çalışmalarını sürdüren tecrübeli teknik adam uyarılarını devam ettirdi. Oldukça yüksek tempoda geçen taktik çalışmada futbolcuların moralli oldukları gözlendi.

Kırmızı Siyahlılar dün akşam yaptığı antrenmanla Serik Belediyespor ile oynayacakları final maçının hazırlıklarını ÇOrum etabını tamamladılar. Yeni Çorumspor’da kafile bu sabah 08’de maçın oynanacağı Adana’ya hareket etti.