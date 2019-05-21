Final mesaisi sürüyor

HARUN AKKAYA

Cuma günü 2. lige yükselmek için Serik Belediyespor ile karşılaşacak olan Yeni Çorumspor bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siy.ahlı takımın akşam saat 20’de Tesis 1 nolu sahasandı yaptığı antrenmana tüm futbolcular katıldılar. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra koordinasyon hareketleri ile devam etti. Ardından dar alanda pas çalışma yapan kırmızı siyahlı takım son bölümde ise taktik çalışma yaptı.

Kanat varyosyanları üzerinde duran Teknik Heyet bu çalışma sırasında savunma ve hücum oyuncularına durmaları gereken yerler ve yapmaları gerekenler konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Daha sonra taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Bahri Kaya, Serik Belediyespor maçının oyun taktiği üzerinde durdu ve rakibin etkili yanları ile zayıf noktaları konusunda bilgilendirme yaptı. Çalışmada futbolcuların yüksek moralli olduğu gözlendi.

Yeni Çorumspor, Serik Belediyespor ile oynayacağı final maçının hazırlıklarını bugün akşam 20’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kafile yarın sabah maçın oynanacağı Adana’ya hareket edecek.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 09:54