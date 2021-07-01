'Forvet transferimiz yüzde 99 bitti'

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK taraftarlarının yoğun transfer soruları üzerine sosyal medya hesabından bir açıklamaya yapan Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, forvet transferinin yüzde 99 bittiğini, son kenar ve orta saha için de resmi tekliflerin yapıldığını açıkladı.

Özcan; "Sevgili Çorum FK taraftarları şahsıma yoğun bir şekilde mesaj atarak transferlerimizi sormanızı anlıyorum. Bu kadar ateşli olmanızdan da son derece mutluyum. Merakınızı gidermek ve sizlerin bu ilgisine kayıtsız kalmamak adına kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Forvet transferimiz %99 bitti. Sol kenar ve orta saha için düşündüğümüz futbolculara da resmi teklifimizi yaptık. Acele hareket etmiyor, en iyileri olsun diye tüm gayretimizle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.