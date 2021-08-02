Futbol alt yapısını toparlama turnuvaları

MURAT KARASU

U 15 Ligi Remzi Karahan yaz futbol turnuvasında mücadele sürüyor.

Futbol Antrenörleri tarafından iki yıldır oynanmayan alt yapı kategorilerini yeniden canlandırmak ve sporcuları yeniden sahalara çekebilmek amacı ile her yaş kategorisindeki sporcular için özel isimlerle turnuvalar düzenlenecek.

Buna ilk olarak U 15 Ligi ile başlandı. Uzun yıllar Çorumspor’da forma giydikten sonra bir dönem TÜFAD Başkanlığı görevini yapan Remzi Karahan adına düzenlenen turnuvada toplam 11 takım iki grupta mücadele ediyor. A grubunda Çorum FK, 1907 Gençlikspor, Vefaspor, Gençlerbirliği, Çorumspor ve Devanespor, B grubunda ise Ulukavakspor, Mimar Sinan Gençlikspor, PTT Gençlikspor, He Kültürspor ve Hattuşa Gençlikspor takımları mücadele ediyor.

28 Temmuz’da başlayan turnuvada her gün dört maç oynanıyor. 11 Ağustos’ta iki grupta ilk iki sırayı alan takımlar çapraz olarak yarı finalde karşılaşacak turnuva 21 Ağustos’ta oynanacak üçüncülük dördüncülük ve final maçları ile sona erecek.

TÜFAD yönetimi ve antrenörlerin ortaklaşa düzenlediği turnuvada mücadele kıyasıya devam ediyor. Antrenörler ise sporcuların ve velilerin ilgisinden son derece memnunlar. Sahaların kapalı olması ve müsabakaların oynanmaması nedeni ile sporcuları toplamakta zorlandıklarını belirterek ‘Bu turnuvalar sayesinde her yaş kategorisindeki sporcularımızı hem antrenmana hemde müsabakalara çekebilmek noktasında çok büyük bir işlevi yerine getirdi.

Antrenmana getirmekte zorlandığımız sporcularımız özel turnuvada olsa müsabakalara gelerek sahalara yeniden alışıyorlar. Bu yüzden düzenlenen turnuvalar futbol alt yapımızın yeniden canlanması ve sporcularımızı sahaya çekmemiz adına son derece büyük önem taşıyor’ dediler.