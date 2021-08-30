Futbol hakem ailesi kahvaltıda buluştu

Çorum Futbol Hakem ailesi yeni sezon öncesinde tanışma ve kaynaşma kahvaltısında bir araya geldiler.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı Kırkbeşlik Dem Cafe’de yapıldı kahvaltıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, TFFHGD Başkanı Ahmet Ecevit, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, futbol hakemleri ve aileleri katıldı.

Kahvaltı öncesinde kısa birer konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve TFFHGD Başkanı Ahmet Ecevit bir yıl aranın ardından amatör futbolun yeniden başlayacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek yeni sezonun tüm camiayı hayırlı olmasını dilediler.

Konuşmaların ardından hakem ailesi eşleri ve çocukları ile tanışma ve sohbet etme imkanı buldular.