Futbolcular üç puana kitlendi

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da futbolcular ilk iki maçta aldıkları mağlubiyetlerin ardından Gümüşhanespor deplasmanında kazanarak yeniden çıkışa geçeceklerine inanıyorlar.

Kırmızı Siyahlı takımın dün yaptığı çalışmanın ardından Muhammed Rıdvan ve Kıvanç hafta sonu oynayacakları zorlu maçla ilgili açıklamalarda bulundular.

Orta sahada forma giyen tecrübeli isim Muhammed Rıdvan ligin ilk yarısındaki performanslarının ardından devre arasında çok iyi çalıştıklarını belirterek ‘Arkadaşlığımız çok iyi, ikinci yarıya bunu yansıtamadık. İlk iki maçtada mağlubiyeti haketmediğimizi düşünüyorum. İnegöl karşısında öne geçtik bir golümüzü hakem ofsayt diye iptal etti ancak hiç alakası yok. Bu iki maçtan gereken dersleri çıkarttık ve Gümüşhanespor maçını düşünüyoruz.

Önümüzde 15 maçımız var takıma inancımız tam play-off oynayacağız. Gümüşhane düşmemeye oynuyor zor bir deplasman. Bizim hedeflerimiz daha büyük bu maçta ilk yarıdaki deplasman kardenimizi devam ettirerek üç puanla döneceğimize inanıyorurm’ dedi.

Kırmızı Siyahlı takımın genç golcüsü Kıvanç Kaya ise yaptığı değerlendirmede ‘İki maçtada mağlubiyeti haketmedik. İlk maçta şanssız bir gol yedik. İkinci maçta bariz bir golüm verilmedi. Öne geçtiğimiz maçta skoru koruyamadık ve sonucunda mağlup olduk. İki maçtada iyi skorlarla ayrılabilirdik. Taraftarımızdan sabır bekliyor ve destek istiyoruz. Önümüzde çok maç var play-off’u zorlayacak bir kadroya sahibiz. Gümüşhane deplasmanında iyi oyun ve iyi bir skorla ayrılarak evimize mutlu döneceğiz inşallah’ dedi.. Kırmızı Siyahlı takımın dün yaptığı çalışmanın ardından Muhammed Rıdvan ve Kıvanç hafta sonu oynayacakları zorlu maçla ilgili açıklamalarda bulundular.

Orta sahada forma giyen tecrübeli isim Muhammed Rıdvan ligin ilk yarısındaki performanslarının ardından devre arasında çok iyi çalıştıklarını belirterek ‘Arkadaşlığımız çok iyi, ikinci yarıya bunu yansıtamadık. İlk iki maçtada mağlubiyeti haketmediğimizi düşünüyorum. İnegöl karşısında öne geçtik bir golümüzü hakem ofsayt diye iptal etti ancak hiç alakası yok. Bu iki maçtan gereken dersleri çıkarttık ve Gümüşhanespor maçını düşünüyoruz.

Önümüzde 15 maçımız var takıma inancımız tam play-off oynayacağız. Gümüşhane düşmemeye oynuyor zor bir deplasman. Bizim hedeflerimiz daha büyük bu maçta ilk yarıdaki deplasman kardenimizi devam ettirerek üç puanla döneceğimize inanıyorurm’ dedi.

Kırmızı Siyahlı takımın genç golcüsü Kıvanç Kaya ise yaptığı değerlendirmede ‘İki maçtada mağlubiyeti haketmedik. İlk maçta şanssız bir gol yedik. İkinci maçta bariz bir golüm verilmedi. Öne geçtiğimiz maçta skoru koruyamadık ve sonucunda mağlup olduk. İki maçtada iyi skorlarla ayrılabilirdik. Taraftarımızdan sabır bekliyor ve destek istiyoruz. Önümüzde çok maç var play-off’u zorlayacak bir kadroya sahibiz. Gümüşhane deplasmanında iyi oyun ve iyi bir skorla ayrılarak evimize mutlu döneceğiz inşallah’ dedi.