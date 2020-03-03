‘Futbolcularımıza sahip çıkalım’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Başkan Fatih Özcan taraftarlardan mevcut kadroya sahip çıkmalarını ve ve destek vermelerini istedi.

Özcan ligin kalan sekiz maçını bu kadro ile tamamlayacaklarını belirterek camiadan futbolculara destek olmalarını istedi.

Kulüp olarak sıkıntılı bir süreci geride bıraktıklarını ve normalleşme dönemine girdiklerini belirten Başkan Fatih Özcan ‘Pazar günü Tarsus İdman Yurdu deplasmanında aldığımız 3-0’lık mağlubiyet nedeni ile çok üzgünüz. Fakat futbolda dün yok ve biz önümüze bakmak zorundayız.

Camiamıza burdan bir mesaj vermek istiyorum. Lütfen kalan maçlarımızda takımımıza sahip çıkalım ve destek verelim. Yaşadığımız bu süreci kısa sürede atlatmak için camia olarak elele vermek zorundayız. Özellikle iç saha maçlarımızda tüm taraftarlarımızdan küfür, hakaret, ıslıklama ve yuhalama gibi davranışlardan kaçınmalarını istiyorum. Takım olarak daha fazla oyunca kaybetme lüksümüz yok. Biz bu sezonu bu futbolcularla tamamlayacağız.

Yönetim olarak bir yandan bu sezonu tamamlamanın çabası ve gayreti içinde olurken diğer yandan da gelecek sezonun planlaması için çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Bahri hoca yeni sezon için futbolcu izliyor, mevcut kadroda kalacak ve gidecekleri sekiz haftalık periyot sonunda beliryeceğiz. Belki bu süre kısa gibi görülüyor ancak yeni sezon planlaması için yeterli bir süre olduğuna inanıyorum.

Mevcut kadromuzdan kalacak isimlerin yanına takip ettiğimiz ve izlediğimiz oyuncularıda katarak yeni sezonda zirve mücadelesi veren takımlardan birisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olsun. Uzun vadeli bir yapılanma süreci içinde hep birlikte çok daha güzel günlere elele ulaşacağımıza inanıyorum’ dedi.