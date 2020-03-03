‘Futbolcularımıza sahip çıkalım’

Çorum FK’da Başkan Fatih Özcan taraftarlardan mevcut kadroya sahip çıkmalarını ve ve destek vermelerini istedi.

‘Futbolcularımıza sahip çıkalım’

HALİL ÖZTÜRK
Çorum FK’da Başkan Fatih Özcan taraftarlardan mevcut kadroya sahip çıkmalarını ve ve destek vermelerini istedi.

Özcan ligin kalan sekiz maçını bu kadro ile tamamlayacaklarını belirterek camiadan futbolculara destek olmalarını istedi.
Kulüp olarak sıkıntılı bir süreci geride bıraktıklarını ve normalleşme dönemine girdiklerini belirten Başkan Fatih Özcan ‘Pazar günü Tarsus İdman Yurdu deplasmanında aldığımız 3-0’lık mağlubiyet nedeni ile çok üzgünüz. Fakat  futbolda dün yok ve biz önümüze bakmak zorundayız.

Camiamıza burdan bir mesaj vermek istiyorum. Lütfen kalan maçlarımızda takımımıza sahip çıkalım ve destek verelim. Yaşadığımız bu süreci kısa sürede atlatmak için camia olarak elele vermek zorundayız. Özellikle iç saha maçlarımızda tüm taraftarlarımızdan küfür, hakaret, ıslıklama ve yuhalama gibi davranışlardan kaçınmalarını istiyorum. Takım olarak daha fazla oyunca kaybetme lüksümüz yok. Biz bu sezonu bu futbolcularla tamamlayacağız.
Yönetim olarak bir yandan bu sezonu tamamlamanın çabası ve gayreti içinde olurken diğer yandan da gelecek sezonun planlaması için çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Bahri hoca yeni sezon için futbolcu izliyor, mevcut kadroda kalacak ve gidecekleri sekiz haftalık periyot sonunda beliryeceğiz. Belki bu süre kısa gibi görülüyor ancak yeni sezon planlaması için yeterli bir süre olduğuna inanıyorum.

Mevcut kadromuzdan kalacak isimlerin yanına takip ettiğimiz ve izlediğimiz oyuncularıda katarak yeni sezonda zirve mücadelesi veren takımlardan birisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olsun. Uzun vadeli bir yapılanma süreci içinde hep birlikte çok daha güzel günlere elele ulaşacağımıza inanıyorum’ dedi.

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YORUMLAR
Komando
Komando - 4 saat Önce

Bu memlekette futbolcu dan daha çok kime sahip çikiliyor acaba.. başarisizliğa ragmen lüks peşinde koşmayın imkansızliga ragmen başarilara alistirin kendinizi.. mümkünse

Taraftar
Taraftar - 4 saat Önce

Ne kadar tutarsız davranış biçimi bu ya düne kadar isteyen oynar. İsteyen gider,BU MAÇI ALMAZLARSA FORMALARINI ALIRIM FALAN FİLAN ,ŞİMDİDE FUTBOLCUYA DAHİP ÇIKIN DİYEN BİR DEMEÇ GİT HEMEN BIRAK BU İŞİ FATİH BEY, SEN ÇOK ACEMİ İŞLER YAPIYOSUN TUTARLILIK HİÇ YOK BAŞKANLIK HERKESİN İŞİ DEĞİLMİŞ İYİ BİRİSİNE BENZİYORSUNUZ AMA ....Yapamıyorsunuz belli artık

gariplikler
gariplikler - 3 saat Önce

Daha bir kaç hafta önce omuz üstünde baş bırakmam diyerek Ali kıran baş kesen havalarıyla dolanan bu vatandaşa şimdi ne oldu ki?
Psikoloji önemli.

Volkan Demirel
Volkan Demirel - 2 saat Önce

Takım küme düşecek hala Düzeleceğiz diyor ya.. 10 hafta da 8 yenilgi alan oyunculara niye destek olalım. Aldıkları paranın hakkını zerre vermeyenlere zerre destek De olunmaz

Hatipoğlu
Hatipoğlu - 2 saat Önce

HeMEN İSTİFA EDİP BIRAKMALISIN FATİH ÖZCAN BÜYÜK GELDİ BAŞKANLIK GÖMLEĞİ,GÜVENİRLİLİK KALMADI SİZE ÇORUM VİZYONUYLA,BİLGİSİYLE,DURÜŞÜYLA YEPYENİ BİR BAŞKAN VE YÖNETİM İSTİYOR ARTIK..

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