Futsal’ın kralı Mimar Sinan Anadolu

Liseli Gençler futsalda şampiyonluğu Mimar Sinan Anadolu Lisesi kazandı. Nefes kesen final maçında normal süresi 1-1 biten maçta penaltılar sonunda Özel Ada Anadolu Lisesi’ni 5-4 yenen Mimar Sinan şampiyonluğu kazandı.

Toki Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde 24 okul dörderli sekiz grupta mücadele ettiler. Tek devreli lig statüsünde oynanan maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan 16 takım tek maçlı eleme sistemine göre önce ilk 16, adından çeyrek final son olarak ise yarı finalde karşılaştılar.

Yarı final maçlarını kazanan Mimar Sinan Anadolu Lisesi ile Özel Ada Anadolu Lisesi şampiyonluk için karşılaştılar. Maçta Mimar Sinan Yusuf Can’ın attığı golle 1-0 öne geçti ve bu üstünlüğünü son 50 saniyeye kadar sürdürdü. Özel Ada Anadolu Lisesi Buğrahan’ın son bölümde attığı golle skoru 1-1 yaptı ve kalan kısa sürede iki takımda gol bulamayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışları sonunda rakibine 4-3 üstünlük kuran Mimar Sinan Anadolu maçtan 5-4 galip ayrılarak şampiyon olurken Özel Ada Anadolu Lisesi ise ikincilik kupasının sahibi oldu.