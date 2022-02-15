Galibiyet güzel ancak...

Kazanmanın çok önemli olduğu maçta Çorum FK, Kahramanmaraşspor karşısında çok zorlansa da üç puanı almayı başardı.

Kötü başladığı ikinci yarıda son iki maçını kazanmanın verdiği moral ve özgüven ile çıktığı Kahramanmaraşspor maçında ilk yarıda iyi bir görüntü ortaya koydu.

Ergün hoca kazanan takımı sakatlık dışında bozmadı. Savunmaya sakatlıktan dönen Berkay’ı orta sahaya ise Muhsin’in yerine Mahsun’a forma verdi. Kaptan Murat ön liberoya geçti.

Rakibin orta sahadaki tecrübeli ismi Mehmet Güven’e yakın markaj yapan Çorum FK özellikle çapraz savunma arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalıştı ve bunda da başarılı oldu. Rakip orta sahası ve hücum hattında etkili isimler ayağa pas yaparak oldukça zor onlar yaşattılar.

Erken gelen golden sonra maçı kopartabilirmiyiz diye düşünürken hemen ardından gelen beraberlik golü işi zora soktu. Sonraki bölümde dengeli geçen maçta ikinci penaltı golü ile morallendik. İkinci yarıda erken bulacağımız bir gol maçı çok farklı noktalara götürebilirdi. Bir çok pozisyona girdik ancak atamadık.

Sonucunda da son bölümde tüm riskleri alan rakip karşısında topu tutmakta zorlandık. Fiziksel düşüşlerde yaşanınca son dakikalar kelimenin tam anlamı ile krizler geçirdik. Bu bölümde gerçekten şanslıydık rakibin kaçırdığı pozisyonlar eminim Maraş cephesine saç baş yoldurmuştur. Futbol şansıda yanımızdaydı ve çok önemli bir galibiyet aldık.

Yalnız şunu unutmayalım her maç bu kadar şanslı olamayız. Öne geçtiğimiz maçta Serik’te yaptığımız gibi ya topu rakibe verip iyi kapanıp pozisyon vermeyeceğiz veya topa sahip olmayı başaracağız.

Önümüzde çok zorlu bir takvim var. 20 günde çok kritik beş maç oynayacağız. Bu maçların büyük bölümü direk rakibimiz olan takımlarla. Bu görüntümüz ile istediklerimizi almamız çok zor. O yüzden buna bir çözüm bulmamız gerekiyor, En büyük sorun ise ön liberoda. Murat önde topa sahip olma noktasında önemli bir silah ancak geriye geldiğinde olmuyor. Bu bölgede Muhsin’in sakatlığı handikap. Yeni transfer Aykut’un fizik olarak en kısa sürede hazırlanarak bu bölgeye kapatması hem tecrübe hem fizik olarak çok önemli.

Kahramanmaraşspor takımı bu futbolu ve mücadelesi ile kesinlikle bulunduğu yeri haketmiyor. Gerçekten izlediğim iyi takımlardan birisi. Ancak savunma hattında sıkıntılı görüntü verdi. Ligde çok can yakacağına inanıyorum.

Şimdi kritik dönemin ilk maçında cumartesi günü Sivas Belediyespor deplasmanındayız. Evimizde ilk yenilgimizi aldığımız rakibimizden höm rövanşı hemde sıralamadaki yerini alma maçımız. Saha şartları belki zorlu olacaktır ancak takımın inanması halinde başaracağına inancım tam. Hem fizik hem moral olarak üzerine koyara gidiyoruz. Umarım Sivas’da da buna devam ederiz.

Hafta boyunca sosyal medyadan düzenlenen bilet kampanyasının karşılığı bu olmamalıydı. Yazan rakamları alt alta toplasanız stada gelen taraftardan çok fazla olması lazım. Burda bir sorun olduğu kesin. Bu tür organizede iş adamlarından ve kulübe destek vermek isteyen firma ve iş adamlarının kesinlikle kulüple iletişime geçerek organizeyi yapması en doğrusu olarak görülüyor.

Soğuk havaya rağmen takımının yanında olan tüm taraftarları alkışlıyorum. Sadece bir isteğim olacak. Allah aşkına rakiple uğraşmak yerine kendi takımımıza destek verelim. Maçın son dakikalarında rakip sporcuları motive edecek hırslandıracak tezahüratlar kime ne yarar sağlıyor. Bizim işimiz kendi takımımıza sahip çıkmak destek vermek olmalı. Bu konuda tribün liderlerinden daha duyarlı olmaları gerekiyor.

Çorum Belediyesi Gençlikspor ilk hedefine ulaştı. 1. lig yolunda yarı final biletini aldı. Bu hafta sonu sezonun evindeki son maçında Çankırı Birlikspor ile karşılaşacak. Bu maçta alınacak sonuçtan çok taraftarların takımı yarı final maçlarına moralli göndermesi için verilecek destek çok önemli. Çorumlu voleybol severleri pazar günü 1. lig yolunda takıma olan inancını göstermek için salona bekliyoruz.