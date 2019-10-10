‘Galibiyet takıma tecrübe katıyor kaliteyi artırıyor’

Teknik Direktör Bahri Kaya deplasman galibiyetlerinin ardından iç sahada kazandıkları Başkent Akademi maçının takımın tecrübesini ve kalitesini artırdığını söyledi.

Bu galibiyetlerin camiada ve futbolcularda her maçı kazanma arzusu oluştuğunu bununda büyük sorumluluk getirdiğini belirterek ‘Bu hafta sonu oynayacağımız Hacettepe maçını kazanmak istiyoruz. Bu maçta rakipten çok maçı oynayacağımız saha zemini bizi zorlayacaktır. Hafta içi olmasına karşın bizi doksan dakika destekleyen taraftarlara teşekkür ediyor galibiyeti onlara armağan ediyoruz’ dedi.

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya deplasman galibiyetlerinin ardından iç sahada kaybettikleri maçların ligdeki konumlarını etkileğini bu yüzden Başkent maçını kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi. Kaya bu galibiyetlerin takıma hem tecrübe katacağını hemde kaliteyi artıracağını belirtti.

Kaya ligde deplasmandaki üç maçlarını kazanmalarına karşın iç sahada istedikleri sonuçları alamadıklarını bununda sıralamadaki yerlerini olumsuz etkilediğini belirterek ‘Son iki iç saha maçını kaybetmenin verdiği stresle maça istediğimiz gibi başlayamadık.



İlk yarıda 4-3-3 ile başladık fakat hücumda hiç bir şey üretemedik. İkinci yarıya iki oyuncu değişikliği ile başladık ve 4-4-2’ye döndük. Ofsayt kokan bir pozisyonda yediğimiz golle mağlup duruma düştük. Sonrasındaki bölümde ise inanılmaz bir baskı kurduk ve bunun sonucunda 3-1 öne geçtik. Farkı dahada açabilirdik pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik.

Son bölümde stres yaşasakta taraftarımız önünde aldığımız galibiyet çok önemli ve anlamlı. Maçın diğer önemli yanı ise Zonguldak’da olduğu gibi geriye düşmemize rağmen oyundan kopmamamız ve mücadeleyi sonuna kadar vermemiz. Bu açıdan tüm futbolcuları kutluyorum.Bugün itibari ile Başkent maçını unuttuk ve Hacettepe maçının hazırlıklarına başladık. ordaki tek endişem Dünya deği Türkiye standartlarında bile olmayan çok kötü bir saha bizi bekliyor. Halı sahada doksan dakika mücadele edeceğiz. Ligde aldığımız bu galibiyetlerin ardından bütün maçları kazanmak zorunluluğu ortaya çıkıyor. Kazandıkca camiamız ve oyuncu arkadaşlar bütün maçları kazanma isteği içinde oluyorlar.

Bizde bu sorumluluğun bilincindeyiz ve gerekeni yapmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Her geçen hafta ve kazanılan puanlan bize tecrübe kazandırıyor ve kalitemizi artırıyor. Bu doğrultuda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.Diğer dikkat çekmek istediğim nokta ise fiziksel olarak takımın bulunduğu durum. İkinci yarıda rakip 7-8 oyuncusu ile yerden kalkmadı. Biz aslanlar gibi tempomuzu yükselterek rakibi adeta sahadan sildik. Bu benim için çok önemliydi. Takımın bu anlamda ligi kaldırabilecek fizik ve kondisyona sahip olduğunu bu maçta bir kez daha gördük. Son olarakta iki haftadır iç sahada kaybederek üzdüğümüz taraftarlarımız bu maçta sevindirdiğimiz için mutluyuz. Ayrıca stada gelerek takımlarına doksan dakika destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyor bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2019, 23:20