Galibiyeti unuttuk...⚽

Çorum FK evinde Hekimoğlu Trabzon ile 0-0 berabere kaldı. Oynadığı son 3 maçın 3'ünü de kaybeden ve ligin ikinci yarısında sadece deplasmanda Gümüşhanespor'u yenen Çorum FK, evinde galibiyet hasretine yine son veremedi.

İki takımın da pozisyon bulamadığı maçta Çorum FK, aldığı 1 puanla puanını 36'ya çıkarırken, play-off mücadelesi veren Hekimoğlu Trabzon ise 49'a yükseltti. Play-off potasından iyice uzaklaşan, küme düşme potasına yaklaşan Çorum FK, ligin ikinci yarısında Şanlıurfaspor ile en kötü takımı durumunda. Çorum FK, haftaya play-off mücadelesi veren zorlu Afyon Afjet deplasmında puan mücadelesi verecek.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2020, 18:46