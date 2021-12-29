Geçici başkan Serdar Koçak

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Başkan Fatih Özcan ve 2.Başkan Mustafa Şeker’in görevi bırakmasının ardından yeni yönetim oluşana kadar geçici olarak başkanlığa Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Serdar Koçak’ın vekalet edeceği açıklandı.

Fatih Özcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, devir teslim işlemleri yapılana kadar Serdar Koçak’ın başkanlığa vekalet edeceğini, devir teslim işlemlerinin ise Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım, kendileriyle birlikte görevi bırakan Oğuzhan Yalçın ve bir basın mensubunun da mutlaka bulunduğu bir ortamda yapılacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021, 13:09