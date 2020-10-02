HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Bahri Kaya geçtiğimiz hafta yaşanan ayrılıklar ile ilgili olarak ilk kez konuştu. Önceki akşam yapılan çift kale öncesinde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Bahri Kaya hazırlık dönemi ve ilk maçlardan sonra takımda bir sirkilasyon olması gerektiğine karar verdikleri için bu ayrılıkların yaşandığını söyledi.

Kaya, ayrılan isimlerden Mert Ilıman ve Osman Bodur’un şampiyonluk yaşadıkları sezondan itibaren kadrolarında olduğunu özellikle Osman Bodur’un kendisinin takımın başına geçmesinden sonra forma aldığını belirterek ‘Geçen sezon 30’a yakın maçı vardır.

‘Kadroda sirkülasyon gerekiyordu’

Gerek Bolu’da oynadığımız hazırlık maçlarında gerek sezonun ilk maçı ve bay haftasında yaptığımız hazırlık maçındaki performansları göz önüne alındığında takımda bir sirkilasyon olması gerektiğine rarar verdik. Dış transferde istediğimiz oyuncuları kadromuza kattık, takımda sirkilasyonu sağlamak ve onların önüne açmak adına böyle bir yol izledik. Transfer döneminde birileri gidip birileri gelecektir bu dönemde alt yapıdan iki oyuncumuzuda profesyonel yaparak kadromuza aldık.

‘Geldikleri yeri yeterli gördüler fakat biz görmüyoruz’

Benim giden oyuncularda hakkım vardır inanıyorumki onlarda bunu inkar edemez. Fakat şunu gördüm futbolcu formunu yükseltir ve bunun sonucunda bir yere gelir. Bu geldiği yeri yeterli gördüğü an düşüşe geçer. Bu arkadaşlarda şampiyon takımın oyuncusu olduk dediler fakat bu bize yetmiyor. Bu ayrılığın nedeni kesinlikle budur. Onlar çok güzel işlere imza attıklarını düşünüyorlar fakat ben bunun yeterli olmadığını görüyorum.

‘Batuhan’ı maç oynaması için kiraya verdik’

Batuhan’a aynı bir paragraf açmak istiyorum. Çünki onun oynadığı bölgede bir çok oyuncumuz var. Onur, Umut, Muhammet Fettahoğlu, Kerem Çağatay hattı Mete Yıldız’ı da zaman zaman orda kullanacağım. Bu nedenle forma giyme şansının çok az olduğu bu ortamda kalması yerine en az 30 maç oynayacağı bir takıma kiralamayı doğru bulduk. Kendisi benim yakından takip edeceğim Ispartaspor’a kiraladık.

‘Yakup’un idman performansı bu lig için yeterli değil’

Yakup Alkan bizin sezon başı tercih ettiğimiz bir oyuncuydu, tanıyorduk biliyorduk. Fakat Yakup’un zamanla idman performansının bu lig içir yeterli olmadığını gördük ve onun içinde yolları ayırıp yerine başka bir santrafor alalım dedik.

‘Onur sıkıntısını halleder diye düşünüyorum’

Kaleci Onur’u ben geldim ve oynattım. Ona final maçlarında güvendim ve kaleyi teslim ettik. Oda üzerine düşeni yaptı ve şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Geçen sezon 2. ligde ilk senemiz olmasına rağmen Onur’a güvendim ve başka kaleci istemediğimi söyledim ve oda bizi mahcup etmedi. Bu sezon başında çok önemli bir bel fıtığı ameliyatı geçirdi bu yüzden mutlaka bir kaleci almam gerekiyordu. Yönetimde bizi kırmadı ve kaleci aldı. Bu noktada Onur sıkıntıya düştü inşallah oda sıkıntısını halledebilir, gitmek istiyorsa gidebilir şartları kabul ediyorsa gelip takıma katılabilir. Onunla ilgili kararı kendi ve yönetim kurulu verecek. Şu anda bizimle beraber değil’ dedi.