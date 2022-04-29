Gelişim’de heyecan sürüyor

HARUN AKKAYA

Bölgesel Gelişim Liginde Çorum FK yoluna namağlup gidiyor.

Kırmızı Siyahlı takım U 15’de üç maçınıda kazanarak zirvedeki yerini korurken U 17 takımı ise iki maçta 5 puanla ikinci sırada yer alıyor.

U 15’de Çorum FK üçüncü maçında sahasında grubun iddialı takımlarından Ankaraspor önünde 5-0’lık skorla galip gelerek zirvedeki yerini sağlama aldı.

Grubun diğer maçlarıda ise Uşakspor, Afyonspor’u 2-1 yenerken Düzcespor ise sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde dördüncü hafta maçları yarın oynanacak. Çorum FK yarın saat 12’de Uşak Huzurkent Alt Yapı tesislerinde karşılaşacak. Temsilcimiz en yakın rakibi önünde yenilmeden dönerek zirvedeki yerini sağlama almak istiyor. Maçı Gökhan Çavdar yönetecek yardımcılıklarını ise Hasan Filik ve Fatih Bektaş yapacak.

U 17 liginde ise ilk iki maçından beraberlik ile ayrılan Çorum FK Düzcespor deplasmanından tek golle üç puanı alarak ayrıldı ve grupta ikinci sıraya yükseldi. Grubun diğir maçında ise Eskişehirspor, Ankaraspor deplasmanında 4-0 galip gelerek liderliği yükseldi. Grupta 2. devre maçları bugün oynanacak iki maçla başlayacak.

Çorum FK ilk hafta maçta deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Ankaraspor ile karşılaşacak. Bu maçzı kazanarak zirveye tutunmak istiyor. Diğer maçta ise Düzcespor ile Eskişehirspor karşılaşacak. Maçı Mahmut Selçok yönetecek yardımcılıklarını ise Ömür Soytemiz ve Umutcan Koca yaparken maçın dördüncü hakemi Nuriye Çınar.