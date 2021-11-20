Gelişim’de zirvenin maçı

U 19 Bölgesel Gelişim Ligi 6. grupta Çorum FK grupta lider 52 Orduspor FK ile bugün evinde liderlik maçına çıkacak.

Grupta ilk üç maçlar sonunda ilk iki sırada bulunan iki takımın maçı saat 12’de başlayacak.

Ligde oynadığı üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 6 puanla liderliğe yükselen 52 Orduspor geçen hafta evinde Formül Erbaaspor’u 3-2 yenerek haftanın lideri olmuştu. Çorum FK ise lider olarak gittiği Kırıkkale Büyük Anadoluspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönerek ikinci sıraya gerilemişti.

Kırmızı Siyahlılar bugün sahalarında oynayacakları 52 Orduspor FK maçını kazanarak yeniden liderliğe yükselmek istiyor. Mimar Sinan sahasında saat 12’de başlayacak maçta iki takımda kazanmak için mücadele edecekler.

Hakem Ahmet Ecevit

İl Hakem Komitesi Çorum FK- 52 Orduspor FK maçına B Klasman Hakemi Ahmet Ecevit’i atadı. Grupta liderlik mücadelesi veren iki takımın bu zorlu maçında Klasman hakemi Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını ise Çiğdem Varan ve Serhat Doğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Umut Can Koca.