Gençlere acımadılar

FATİH BATTAR

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yeni Çorumspor, U-19 takımıyla hazırlık maçı yaptı.

35'er dakikalık 2 devre şeklinde oynanan karşılaşmada futbolcuların performansını görmek isteyen Teknik Direktör Bahri Kaya, ilk devre farklı 11, ikinci devre farklı 11 sahaya sürdü.

İlk devre kalede Onur, defansta Ertuğrul, Mert Güney, Mümin Talip Pazarlı, Ferdi, orta sahada Kerem, Butuhan, Nuri, Murathan ve forvette Burak ve Artun ilk 11'i ile başlayan Yeni Çorumspor, ikinci devre kalede Reşat, defansta Oktay, Mehmet,

Osman, Nafican, Semih, orta sahada Oğuz, Muhammed, Mert, Kıvanç ve forvette Emrah 11'ini sahaya sürdü.

U-19 takımı da aynı şekilde ilk yarı farklı, ikinci yarı farklı oyuncularla maçı tamamladı. U 19 takımın da ilk yarı Kadir, Eren, Barkan, Oğuzhan, Emre, Mehmet, Eren, Batuhan, Berkay, Enes ve Samet Kavlak ilk 11'i ile maça başlarken, ikinci yarı ise Hakan, Emircan, Eren, Barkan, Gökberk, Hüseyin, Emir, Bilge, Samet, Mustafa ve Ahmet 11'i ile mücadele etti.

Gençlerin performansının yakından takip eden Teknik Direktör Kaya, maçta sık sık futbolcuları uyardı.



AS TAKIM, GENÇLERE ACIMADI

İlk yarısı dengeli geçen maçta Yeni Çorumspor Artun'un kafa golü ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda daha istekli ve mücadeleci oynayan Yeni Çorumspor sahadan 7-0 galip ayrıldı. İkinci yarıdaki golleri Emrah, Kıvanç ve Semih'ten geldi.



GENÇLERİN PERFORMANSINI YAKINDAN TAKİP ETTİ

Gençlerin ikinci yarıdaki performansı Teknik Direktör Bahri Kaya'nın yüzünü güldürdü. Maçta 3 gol atan Emrah sahanın yıldızı olurken, Yeni Çorumspor'un diğer golleri ise Kıvanç ve Semih'ten geldi.

Yeni Çorumspor ikinci etap çalışmalarından sonra Bolu Kampı'na geçecek. İlk ciddi hazırlık maçını burada yapacak olan Yeni Çorumspor, Bolu Kampı'nda üç hazırlık maçı yapacak.

Yeni Çorumspor son hazırlık maçını ise 25 Ağustos'ta Dr. Turhan Kılıçcıoğlu'nda yapacak.



HAMİT IŞIK VE OĞUZHAN YALÇIN DA KARŞILAŞMAYI İZLEDİ

Yeni Çorumspor'un ilk hazırlık maçını Sportif Direktör Hamit Işık, Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın, Altyapı Sorumlusu Mehmet Arduç ve Altyapı Antrenörü İsmail Atalay Baydur da izledi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2019, 14:17