Gençlere en güzel rol model

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Badmintosuna sayısız şampiyonlar yetiştiren Barış Boyar buna rağmen antrenörlüğün yanında sporcu olarakta hiç bir şey kaybetmediğini göstermeye devam ediyor.

Barış Boyar Türkiye Veteranlar Badminton Şampiyonasında bu yılda çifte şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

13-15 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da yapılan Masterlar Türkiye Badminton Şampiyonası’nda +40 kategorisinde Çorum Belediyesi Gençlikspor adına mücadele eden Barış Boyar tek erkeklerde tüm maçlarını kazanarak her zaman olduğu gibi yeni birinciliği kazandı. Boyar çift erkeklerde ise Zafer Şahin ile birlikte yine kürsünün en üst basamağına çıkarak şampiyonayı iki altın madalya ile tamamladı.

Barış Boyar başarılı sporculuk yaşamının ardından antrenör olarak Osmancık’ta yetiştirdiği milli sporcular ve gerek kulüp gerekse okullarda elde ettiği büyük başarılara rağmen sporculuğu bırakamıyor. Gençlere ve sporcularına örnek olmak amacı ile katıldığı Veteranlar Türkiye ve Balkan Şampiyonalarında kazandığı ödüller saymakla bitmiyor.

2015 yılından itibaren Veteranlar kategorisinde müsabakalara başlayan Barış Boyar beş yıl içerisinde Türkiye Şampiyonalarında her yıl iki altın bir tek 2019’de bir altın bir gümüş madalya kazanırken Balkan Şampiyonası’nda da beş kez kürsünün en ast basamağına çıktı. Son iki yıldar 40 yaş üzerinde mücadele eden Barış Boyar iki yıldırda yine birincilik kürsüsünü kimseye kaptırmadı.

Başarılı spor adamı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazandığı başarıdan çok dostlarla bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı. Barış Boyar kazandığı iki madalyadan daha önemlisinin spora gönül vermiş yıllarını bu alana adamış veya bu spora yeni başlamış insanlarla birarada olmak sohbet etmek geçmişte yaşanan anıları yad etmek ve yeni anılar biriktirmek olduğunu belirterek ‘Bu sayede spor yapmanın insanların psiko*sosyal gelişiminde önemli bir yeri olduğunu insanların sosyal ve psikolojik bakımdan aktif kalmanın en kolay yolunun spordan geçtiğini tekrar tekrar hatırladık. Yaşadığım bu güzelliklerden dolayı tüm katılımcı hocalarımıza, abilerimize ve dostlarıma minnettarım’ dedi.

Barış Boyar ayrıca damia sporun ve sporcunun yanında olan desteklerini hiç esirgemeyen ve bu güzellikleri yaşamalarına vesile olan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile Çorum Belediyesi Gençlikspor Başkanı Nadir Solak ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Boyar açıklamasını şu anlamlı sözle bitirdi ‘Tek gayemiz gençlere örnek olmak’.