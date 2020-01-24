Gençlikspor yeni yerinde

YÜKSEL BASAR

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yeni yerine taşındı.

Uzun yıllardır Atatürk Spor Salonu üstündeki binada hizmet veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bakanlıkların birleştirilmesi Kredi Yurtlar Kurumu ve Spor’un aynı çatı altında toplanması ile mevcut bina yetersiz kaldı.

Bunun üzerine yapılan inceleme sonunda Yavruturna Mahallesi Gazipaşa Sok No 66 adresinde bulunan devlete ait bina KYK ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Binaya taşınma işlemleri büyük oranda tamamlandı. Oldukça geniş ve çok daha rahat çalışma ortamı bulunan yeni binada önümüzdeki haftadan itibaren tam olarak hizmet verilmeye başlanacağı öğrenildi.